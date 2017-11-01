ФОТО DELFI: Добровольцы и полиция ищут пропавшего в Пярну 19-летнего Йоханнеса

Поиски пропавшего 29 октября ночью в Пярну 19-летнего Йоханнеса продолжаются сегодня как в городе, так и поблизости от дома молодого человека.

По словам районного старшины Пярну Карин Уйбо, добровольцы начали поиски около 10 часов утра и прочесывают весь район от центра города до района Май, где живут друзья и знакомые Йоханнеса. "Также проверяют заброшенные здания и другие подобные места в том же районе, где мог укрыться от холода ищущий тепла человек. Также полиция хочет привлечь к поискам молодого человека вертолет, который сначала отправился бы проверять окрестности дома Йоханнеса в деревне Нурме волости Сауга".

Уйбо просит людей, которые живут в Пярну на Таллиннском шоссе до поселка Сауга и в районе Май, проверить прилегающие к своим частным домам здания и сообщить об этом по электронной почте karin.uibo@politsei.ee.

Йоханнес ушел 29 октября ночью в 4:26 из ночного клуба Vaarikas. В 5:09 Йоханнес мог встретиться с двумя девушками. С ними связались, и, как утверждается, Йоханнес хотел связаться с друзьями, но у него не было возможности позвонить.

Полиция установила, что последний сигнал мобильного телефона Йоханнеса в ту же ночь поступил из центра Пярну около 3 часов ночи и после этого телефон молодого человека был выключен.

Полиция получила сообщения, что Йоханнеса видели и 30 октября вечером, но сейчас это утверждение проверяют.

Полиция также получила сообщение, что 29 октября ночью в 4:26 довольно молодой мужчина доехал на электротакси из центра Пярну до дома по адресу Май, 51. Чтобы исключить возможность, что это мог быть Йоханнес, полиция просит ехавшего на такси мужчину связаться с районным старшиной Пярну Карин Уйбо по телефону 53312038. Анонимность гарантирована.