ФОТО DELFI: Дело о жестоком убийстве таксиста: братьев приговорили к 15 годам тюрьмы

В понедельник, 13 марта, Пярнуский уездный суд огласиk приговор по делу обвиняемых в убийстве таксиста Лембита Уйбо братьев Филипа-Артура и Беньямина Хийенурмов. Молодых людей приговорили к 15 годам тюремного заключения.

Решение про делу объявили в уездном суде сегодня в 9:30. Это не максимально возможное наказание. На последнем заседании окружной прокурор Гарди Андерсон ходатайствовала о пожизненном заключении для братьев. Судья счел в качестве смягчающего обстоятельства тот факт, что ни один из них ранее не был наказан в Эстонии в уголовном порядке. Помимо этого, братья должны будут компенсировать материальные расходы: возмещение родственникам погибшего (10 000 евро), затраты на экспертизу (11 000 евро), траты на адвоката и неустойку.

Филип-Артур и Беньямин признали свою вину частично. Беньямин в суде утверждал, что он в убийстве не участвовал. В своих показаниях он подчеркнул, что старший брат Филип-Артур — тот, кто решал за двоих, и ограбить машину было его идеей. Филип-Артур подтвердил, что сказанное его братом соответствует действительности, и именно он виновен в убийстве таксиста. Он также добавил, что раскаивается.

Судья же сказал сегодня, что следствие и доказательства указывают на то, что братья врут: на самом деле, они вместе атаковали таксиста.

Прокурор Гарди Андерсон сказала Delfi, что еще не решила, стоит ли обжаловать приговор: сначала следует основательно ознакомиться с постановлением суда. На заседании присутствовал сын убитого таксиста. Он сказал, что родственники ожидали, что молодых людей приговорят к более длительному сроку тюремного заключения.

”В кругу семьи обсудим, что дальше”, — прокомментировал он.

Среди прочих доказательств государственный прокурор Гарди Андерсон представила ключ от номера пярнуской гостиницы Villa Tennis, найденный на месте преступления. Именно в этой гостинице остановились братья перед совершением убийства. Также был представлен телефон Samsung и кошелек с документами и 195 евро наличными, найденные в кармане жертвы.

В качестве доказательств были представлены и вещи, которые обвиняемые выкинули из машины во время езды по Калда теэ в Синди: одежду обвиняемых, плафон такси, документы на машину таксиста, перчатки, футляр от ножа и планшет таксиста. В угнанной машине были найдены следы крови убитого таксиста и Филипа-Артура Хийенурм, а также следы ДНК обоих братьев.

Когда были показаны фотографии жертвы с места преступления, оба брата опустили глаза и спрятали головы за судебной скамьей. Старший из братьев, который предположительно нанес таксисту смертельные раны, вскоре ”пришел в себя” и просмотрел фотоматериал. Младший же смотрел в пол, пока не были показаны более нейтральные доказательства.

На предыдущем заседании 9 января братья признали свою вину, но лишь частично.

Согласно обвинению, 31 января 2016 года братья нанесли 65-летнему таксисту как минимум 95 ножевых ран, в результате чего мужчина скончался. Литовские полицейские задержали братьев, а в машине обнаружили окровавленные перчатки и газовые пистолеты. Утром 1 февраля неподалеку от деревни Пулли был найден труп пожилого таксиста.