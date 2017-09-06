06.09.2017, 14:50

ФОТО DELFI: Автомобиль наехал на 11-летнего мальчика в центре Таллинна

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rus.delfi.ee
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Gonsiori tänava avarii
Avarii Gonsiori tänavalFoto: Taavi Sepp

В пятницу, 1 сентября, во второй половине дня полиция получила сообщение о ДТП около дома по адресу Гонсиори, 10 в Таллинне.

29-летний мужчина за рулем Mercedes-Benz E220 CDI наехал на переходившего дорогу 11-летнего мальчика.

Инцидент произошел на нерегулируемом пешеходном переходе. Согласно первоначальным данным, мальчик ехал на самокате.

Пострадавшего ребенка доставили в Таллиннскую детскую больницу.

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