ФОТО DELFI: Автомобиль наехал на 11-летнего мальчика в центре Таллинна

В пятницу, 1 сентября, во второй половине дня полиция получила сообщение о ДТП около дома по адресу Гонсиори, 10 в Таллинне.
29-летний мужчина за рулем Mercedes-Benz E220 CDI наехал на переходившего дорогу 11-летнего мальчика.
Инцидент произошел на нерегулируемом пешеходном переходе. Согласно первоначальным данным, мальчик ехал на самокате.
Пострадавшего ребенка доставили в Таллиннскую детскую больницу.
Rae vald, Дом, 295 000 EUR
Tallinn, Квартира, 137 000 EUR
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