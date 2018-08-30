ФОТО DELFI: Алкоголь, сигареты и драки у Эмайыги. Тартуская молодежь не отстает от столичной

Вчера Delfi писал, что молодежь бесчинствует не только в Таллинне, а в тартуском районе Аннелинн тоже есть проблемы с бандами малолеток.

В среду вечером фотографы Delfi решили посмотреть, где молодежь собирается в центре Тарту. Основное место сбора — около рынка у отеля Dorpat, по обеим сторонам реки.

Собираются девочки и мальчики 12-16 лет. Они сказали, что о ситуации в Таллинне им известно, но они сами не агрессивные. Однако "получить люлей" в городе все равно можно, особенно у фастфуд-кафе Briis.

На вопрос, откуда они берут алкоголь и сигареты, подростки отвечают, что в Тарту с их доступностью для несовершеннолетних проблем нет.

Один мальчик упомянул, что если мимо проходят асоциалы и начинают лезть с какими-то бредовыми разговорами, та тогда идут в ход кулаки.