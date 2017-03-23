ФОТО DELFI: Адвокат Каура Кендера: этот процесс — безвкусная пародия на деятельность по защите детей

В Харьюском уездном суде началось очередное заседание по делу писателя Каура Кендера, обвиняемого в производстве детской порнографии.

Адвокат писателя Пауль Керес заявил на заседании, что обвинения против Кендера — безвкусная пародия на деятельность по защите детей и демонстрация силы, которой не место в демократическом правовом государстве.

По словам Кереса, Кендер написал произведение в 2014 году в США. Защита проконсультировалась с одним американским юристом, который сообщил, что в американском законодательстве нет такого термина, как литературная детская порнография.

Адвокат также сослался на то, что в книжных магазинах и библиотеках полно книг, где детально описывается интимная связь с несовершеннолетними. В качестве примера он привел "Лолиту" Владимира Набокова, где описаны интимные отношения между 12-летней девочкой и взрослым мужчиной.

Керес подчеркнул, что в тексте Кендера не шла речь о реальных или физических лицах. Прокурор вчера назвал текст пошлым, а Керес отметил, что текст действительно был неприятным, но никак не пошлым: "Это было художественное употребление слов".

В конце декабря 2014 года полиция начала уголовное расследование в связи с опубликованной на сайте nihilist.fm заметкой Кендера.

Текст писателя под заголовком Untitled-12 состоял из детального описания половой связи между мужчиной и детьми, действующая при Министерстве культуры комиссия оценила текст как порнографический. Сам Кендер определил написанное как ужасы.

"Это такой текст, который написан для того, чтобы сломать голову читателя изнутри, чтобы уничтожить любую возможность для возбуждения, чтобы сделать порнографию отвратительной", — пояснил он.

Пенитенциарный кодекс предусматривает за изготовление детской порнографии денежный штраф или тюремное заключение до трех лет.