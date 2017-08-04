ФОТО: Что искали полицейские в кустах на Лаагна теэ?

Сегодня на Лаагна теэ поблизости от моста Паэ можно было видеть странную картину — полицейские в резиновых перчатках прочесывали кусты.

По словам пресс-секретаря Пыхьяской префектуры Сейко Куйка, там в ходе патрулирования проверяли человека с подозрением на наркотическое опьянение, который, увидев полицейских, что-то выбросил. Что именно это было, пока неизвестно, как раз это полицейские и ищут на фотографиях.