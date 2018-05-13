13.05.2018, 10:47

ФОТО: ЧП на строительстве развязки в Хааберсти: трехлетний ребенок увяз в горячем битуме

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дополнено в 11:42
rus.delfi.ee
EST 113
Galerii: 7 pilti
Krauta ees värske asfalt Foto: Kert Saarma

Вчера перед домами на Палдиски мнт, 159 и 157 проходила укладка асфальта, но предупреждающей о горячем битуме таблички на стройплощадке не было.

Читательница Delfi рассказала, как отправилась вчера с 10-месячным ребенком в коляске в близлежащий магазин K-Rauta, а, ступив на дорогу, вместе с коляской увязла в жидкой массе.

”Дорожные рабочие в оранжевых жилетах хихикали и пели в сторонке, на помощь никто не пришел”, — сказала она.

Через несколько часов на ту же дорогу вышла ее соседка с трехлетним ребенком, который тут же тоже увяз в битуме. На место были вызваны медики, которые доставили ребенка в больницу, где его прооперировали. Поскольку обувь у ребенка слетела, то на асфальт он ступил голой ногой.

В Таллиннской скорой данный факт подтвердили, но отметили, что более подробной информации предоставить не могут.

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