ФОТО читателя: Вечером в Ласнамяэ взорвался автомобиль?

Читатель сообщил Delfi, что пользователи социальной сети Facebook обсуждают произошедший ночью с воскресенья на понедельник взрыв на улице Паэкааре в Таллинне. Предположительно взорвался автомобиль.

Полиция сообщает, что в воскресенье около 23:32 получила сообщение, что у дома по адресу Паэкааре, 6 получил серьезные повреждения автомобиль Toyota, а также припаркованный рядом Peugeot. На время проведения необходимых оперативных действий был закрыт данный участок улицы Паэкааре.

Полицейские проверили окрестности, но на месте никто задержан не был. Обстоятельства данного происшествия будут выяснены в ходе уголовного делопроизводства, которое была начато на основании статьи Пенитенциарного кодекса, рассматривающей повреждение и уничтожение вещи.

Ведением уголовного производства руководит Пыхьяская окружная прокуратура.