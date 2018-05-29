29.05.2018, 13:45

ФОТО читателя Delfi: Под Маарду произошла авария: перевернулся грузовик

 (8)
rus.delfi.ee
EST 3
Veok katusel
Veok katuselFoto: Delfi lugeja

Читатель Delfi прислал в редакцию фотографию, на которой видно, как на Нарвском шоссе близ Маарду грузовик перевернулся на крышу.

Будет дополнено.

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