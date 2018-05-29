ФОТО читателя Delfi: Под Маарду произошла авария: перевернулся грузовик

Читатель Delfi прислал в редакцию фотографию, на которой видно, как на Нарвском шоссе близ Маарду грузовик перевернулся на крышу.
Будет дополнено.
Читатель Delfi прислал в редакцию фотографию, на которой видно, как на Нарвском шоссе близ Маарду грузовик перевернулся на крышу.
Будет дополнено.
Müügiarvete tootejuht
FITEK (TRIPOD GRUPP OÜ)
Tähtaeg: 31.05.2018
Põhja regiooni ehitusosakonna projektijuht
MAANTEEAMET
Tähtaeg: 05.06.2018
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.