ФОТО читателя Delfi: Под Маарду произошла авария: перевернулся грузовик

Читатель Delfi прислал в редакцию фотографию, на которой видно, как на Нарвском шоссе близ Маарду грузовик перевернулся на крышу.
Будет дополнено.
Читатель Delfi прислал в редакцию фотографию, на которой видно, как на Нарвском шоссе близ Маарду грузовик перевернулся на крышу.
Будет дополнено.
Projektijuht / objektijuht
MERKO (M-PARTNER HR OÜ)
Tähtaeg: 06.06.2018
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