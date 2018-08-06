ФОТО: Цепная авария в Ласнамяэ — столкнулись четыре автомобиля

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Foto: Kiur Kaasik

В понедельник вечером в Ласнамяэ в Таллинне столкнулись четыре автомобиля. К счастью, в ДТП никто не пострадал. Делом дальше займется страховая фирма.