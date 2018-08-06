06.08.2018, 21:20
ФОТО: Цепная авария в Ласнамяэ — столкнулись четыре автомобиля
В понедельник вечером в Ласнамяэ в Таллинне столкнулись четыре автомобиля. К счастью, в ДТП никто не пострадал. Делом дальше займется страховая фирма.
В понедельник вечером в Ласнамяэ в Таллинне столкнулись четыре автомобиля. К счастью, в ДТП никто не пострадал. Делом дальше займется страховая фирма.
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