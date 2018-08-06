06.08.2018, 21:20

ФОТО: Цепная авария в Ласнамяэ — столкнулись четыре автомобиля


rus.delfi.ee
EST
ФОТО: Цепная авария в Ласнамяэ — столкнулись четыре автомобиля
Foto: Kiur Kaasik

В понедельник вечером в Ласнамяэ в Таллинне столкнулись четыре автомобиля. К счастью, в ДТП никто не пострадал. Делом дальше займется страховая фирма.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Паэский бомбист обвиняет тюрьму в "умышленном медицинском убийстве"

06.08.2018
Прозванный прессой Паэским бомбистом Мярт Рингмаа говорит, что тяжело болен, и уверен, что медперсонал Вируской тюрьмы всячески препятствует получению им лечения. Министерство юстиции утверждения Рингмаа опровергает, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее

ФОТО: 160 чиновников приехали в Ида-Вирумаа работать: питание — на свои, развлечения — на свои, командировочных не платят

06.08.2018
Более 160 госчиновников из 16 учреждений — министерств, ведомств и государственной канцелярии — приступили сегодня к двухнедельной работе в Ида-Вирумаа. В организовавшем выезд Министерстве культуры его называют ”полевыми работами”. Какие плоды они дадут на Северо-Востоке Эстонии пока неизвестно, и решения конкретных проблем по итогам посещения региона никто не обещает.
Подробнее


Криста Ару: я не хочу быть членом того Рийгикогу, который под руководством EKRE начнет устанавливать, кто истинный эстонец и кто — нет

06.08.2018
Бывший директор Эстонского национального музея, вице-председатель парламентской фракции Свободной партии Криста Ару пишет в социальной сети, почему народ не доверяет Рийгикогу и почему она не хочет быть частью этого собрания, которое начнет устанавливать, кто истинный эстонец и кто — нет.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Четыре причины посетить Ида-Вирумаа
По необъяснимой причине многие жители Эстонии считают Ида-Вирумаа далеким и чужим уездом. На самом деле этот сланцевый уезд – один из наиболее быстро развивающихся туристических регионов, который может удивить всех посетителей независимо от цели визита. Здесь столько же различных возможностей, сколько и ответов на вопрос о том, что привлекает сюда людей снова и снова. Так как лето благоволит, то самое время чуть ближе познакомиться с некоторыми наиболее яркими уголками Ида-Вирумаа. Ясно одно: в Ида-Вирумаа скучать не придется никому!
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ФОТО: Написанное с ошибками на эстонском языке объявление в магазине Maxima не осталось незамеченным

06.08.2018
Вчера у кассы самообслуживания магазина Maxima в столичном районе Ыйсмяэ была установлена табличка, которая на двух языках сообщала о том, что расплачиваться можно только банковской картой. На русском фраза была написана правильно, а вот на эстонском с ошибками, что не осталось незамеченным некоторыми клиентами магазина.
Подробнее

На уловку мошенников из Самоа повелись более двух тысяч эстоноземельцев

06.08.2018
В период с 22 по 23 июля многие пользователи эстонских мобильных номеров столкнулись с массовыми звонками мошенников с самоанских номеров. На основе поступившего от операторов связи заявления полиция завела уголовное дело.
Подробнее

-15% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBZS/12
209,- €
177,65 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106702004
150,30 €
90,18 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100216
129,- €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100004
159,- €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
360,- €
334,80 €



Tele2 компенсирует клиентам 300 тысяч евро

06.08.2018
Tele2 компенсирует своим клиентам, которые в минувшие пятницу и субботу были вынуждены остаться без связи за рубежом, августовскую месячную плату за пакет и расходы на использование роуминга с 1 по 5 августа. Общая сумма компенсаций составит порядка 300 тысяч евро, сообщает компания.
Подробнее

Сеть отелей Meriton скрывала плохие отзывы постояльцев — суд оштрафовал ее на три миллиона долларов

06.08.2018
Федеральный суд Австралии оштрафовал на три миллиона долларов девелоперскую компанию Meriton — за накручивание рейтингов на сайте TripAdvisor. Сотрудники одноименной сети отелей больше года, с ноября 2014-го по декабрь 2015 года, манипулировали информацией о своих постояльцах, чтобы те не оставляли о них негативных комментариев.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ