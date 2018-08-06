ФОТО: Цепная авария в Ласнамяэ — столкнулись четыре автомобиля

В понедельник вечером в Ласнамяэ в Таллинне столкнулись четыре автомобиля. К счастью, в ДТП никто не пострадал. Делом дальше займется страховая фирма.
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Стрельба в Кохтла-Ярве, "полевые работы" чиновников в Ида-Вирумаа, Паэский бомбист VS тюрьма
06.08.2018
Лучшее, что может сделать для своего здоровья курильщик — это бросить курить. Однако, это не так-то просто, точнее — сложно, некоторым — крайне сложно. Тем более, когда стаж курильщика — довольно приличный. Кто когда-либо курил или продолжает курить, будучи не в состоянии отказаться от этой привычки, думаю, поймут, о чем я говорю.
ФОТО: Написанное с ошибками на эстонском языке объявление в магазине Maxima не осталось незамеченным
06.08.2018
Вчера у кассы самообслуживания магазина Maxima в столичном районе Ыйсмяэ была установлена табличка, которая на двух языках сообщала о том, что расплачиваться можно только банковской картой. На русском фраза была написана правильно, а вот на эстонском с ошибками, что не осталось незамеченным некоторыми клиентами магазина.
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Как определить надежность работодателя?
Современные трудовые отношения предоставляют возможность выбора уже не предприятию, а кандидату. Для того, чтобы соискатель предпочёл именно это рабочее место, хороший работодатель должен соответствовать множеству ожиданий. Прежде всего, предприятие должно обеспечить его работой и стабильным доходом, который предложил бы работнику чувство уверенности в отношении будущего.
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Криста Ару: я не хочу быть членом того Рийгикогу, который под руководством EKRE начнет устанавливать, кто истинный эстонец и кто — нет
06.08.2018
ФОТО: Чуть до драки не дошло. В центре Таллинна не могли договориться столкнувшиеся водители
06.08.2018
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Сеть отелей Meriton скрывала плохие отзывы постояльцев — суд оштрафовал ее на три миллиона долларов
06.08.2018
Федеральный суд Австралии оштрафовал на три миллиона долларов девелоперскую компанию Meriton — за накручивание рейтингов на сайте TripAdvisor. Сотрудники одноименной сети отелей больше года, с ноября 2014-го по декабрь 2015 года, манипулировали информацией о своих постояльцах, чтобы те не оставляли о них негативных комментариев.
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COMPENSA VIENNA INSURANCE ...
Tähtaeg: 12.08.2018
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Kultuuriväärtuste asekantsler
KULTUURIMINISTEERIUM ...
Tähtaeg: 21.08.2018
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Tähtaeg: 23.08.2018
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КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Четыре причины посетить Ида-Вирумаа
По необъяснимой причине многие жители Эстонии считают Ида-Вирумаа далеким и чужим уездом. На самом деле этот сланцевый уезд – один из наиболее быстро развивающихся туристических регионов, который может удивить всех посетителей независимо от цели визита. Здесь столько же различных возможностей, сколько и ответов на вопрос о том, что привлекает сюда людей снова и снова. Так как лето благоволит, то самое время чуть ближе познакомиться с некоторыми наиболее яркими уголками Ида-Вирумаа. Ясно одно: в Ида-Вирумаа скучать не придется никому!
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