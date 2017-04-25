ФОТО: Цепная авария в центре Таллинна: столкнулись три автомобиля

Во вторник в 16:30 в Таллинне на перекрестке улиц Лийвалайа и Рави произошла цепная авария. Столкнулись три автомобиля.
Движение было нарушено.
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Во вторник в 16:30 в Таллинне на перекрестке улиц Лийвалайа и Рави произошла цепная авария. Столкнулись три автомобиля.
Движение было нарушено.
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