05.05.2017, 18:10

ФОТО: Цепная авария создала гигантскую пробку на границе Таллинна


rus.delfi.ee
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Avarii Pärnu maanteel
Galerii: 3 pilti
Avarii Pärnu maanteel Foto: Nõmme päästekomando

Ныммеская команда спасателей предупреждает на своей странице в Facebook, что на направлении из Таллинна в Лаагри произошла цепная авария с четырьмя автомобилями, которая парализовала движение в окрестностях.

Спасатели советуют при выезде из города использовать поселок Лаагри. По сведениям полиции, пострадавших в аварии не было.

По словам читателя Delfi, вызванная ДТП пробка тянется до перекрестка Вабадузе пуйестеэ и улицы Раба.

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