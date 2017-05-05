ФОТО: Цепная авария создала гигантскую пробку на границе Таллинна

Ныммеская команда спасателей предупреждает на своей странице в Facebook, что на направлении из Таллинна в Лаагри произошла цепная авария с четырьмя автомобилями, которая парализовала движение в окрестностях.
Спасатели советуют при выезде из города использовать поселок Лаагри. По сведениям полиции, пострадавших в аварии не было.
По словам читателя Delfi, вызванная ДТП пробка тянется до перекрестка Вабадузе пуйестеэ и улицы Раба.
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