ФОТО: Цепная авария создала гигантскую пробку на границе Таллинна

Ныммеская команда спасателей предупреждает на своей странице в Facebook, что на направлении из Таллинна в Лаагри произошла цепная авария с четырьмя автомобилями, которая парализовала движение в окрестностях.

Спасатели советуют при выезде из города использовать поселок Лаагри. По сведениям полиции, пострадавших в аварии не было.

По словам читателя Delfi, вызванная ДТП пробка тянется до перекрестка Вабадузе пуйестеэ и улицы Раба.