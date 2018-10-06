06.10.2018, 16:53

ФОТО: Близ Юри автомобиль перевернулся на бок

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rus.delfi.ee
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Õnnetus Jüri juures
Õnnetus Jüri juuresFoto: Delfi lugeja

Сегодня во второй половине дня на Таллиннской окружной дороге около Юри автомобиль съехал с дороги и перевернулся на бок.

Пока не известно, пострадал ли кто-нибудь в результате этой аварии.

Tallinn Hockey weekend
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