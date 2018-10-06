ФОТО: Близ Юри автомобиль перевернулся на бок

Сегодня во второй половине дня на Таллиннской окружной дороге около Юри автомобиль съехал с дороги и перевернулся на бок.
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Сегодня во второй половине дня на Таллиннской окружной дороге около Юри автомобиль съехал с дороги и перевернулся на бок.
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