ФОТО: Близ Юри автомобиль перевернулся на бок

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Õnnetus Jüri juures Foto: Delfi lugeja

Сегодня во второй половине дня на Таллиннской окружной дороге около Юри автомобиль съехал с дороги и перевернулся на бок.