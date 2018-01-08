08.01.2018, 06:44

ФОТО: Близ Пярну-Яагупи в тяжелой аварии погибли два человека

 (25)
rus.delfi.ee
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Traagiline avarii Pärnumaal
Traagiline avarii PärnumaalFoto: Kaspar Pokk/ Kanal 2

В воскресенье в 21:41 в Центр тревоги поступило сообщение о тяжелой аварии в Пыхья-Пярнумаа, где в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика погибло два человека.

Авария произошла на 101 км шоссе Таллинн-Пярну-Икла. По предварительным данным, ехавший из Таллинна в сторону Пярну водитель легкового авто Mercedes-Benz не справился с управлением, выехал на встречку и правой стороной врезался в ехавший из Пярну в сторону Таллинна грузовик Mercedes-Benz. В результате столкновения легковушка съехала в кювет. Ее пассажиры — 49-летняя женщина и 53-летний мужчина — погибли на месте. Находившийся за рулем 27-летний мужчина был доставлен больницу. Был ли он пьян, пока неизвестно.

Водитель грузовика, 48-летний гражданин Латвии, не пострадал. В обеих машинах люди были пристегнуты ремнями безопасности, резина также соответствовала требованиям.

На момент аварии дорога была скользкой и мело. Полиция просит всех участников дорожного движения быть предельно внимательными.

По факту случившегося возбуждено уголовно дело, которое ведет Ляэнеская прокуратура.

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