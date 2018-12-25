25.12.2018, 16:50

ФОТО: Близ Пуртсе автомобиль с российскими номерами съехал с дороги и перевернулся

 (8)
rus.delfi.ee
EST 8
Autoõnnetus
AutoõnnetusFoto: Lugeja foto

На 137 километре шоссе Таллинн-Нарва поблизости от Пуртсе незадолго до 15 часов съехал с дороги и перевернулся через крышу автомобиль, который направлялся в сторону Таллинна.

По данным пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Ильмара Кахро, сообщение о ДТП поступило в 14:57.

Автомобиль правым боком слишком отклонился на обочину и потерял управление, из-за чего съехал с дороги и перевернулся через крышу.

Автомобилем управлял 47-летний гражданин Российской Федерации, автомобиль также был с российским номерами.

Водитель был в машине один и не пострадал. У водителя есть водительские права, он был трезв.

Полицейские дали водителю необходимую информацию для вызова буксира.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии