25.12.2018, 16:50
ФОТО: Близ Пуртсе автомобиль с российскими номерами съехал с дороги и перевернулся
На 137 километре шоссе Таллинн-Нарва поблизости от Пуртсе незадолго до 15 часов съехал с дороги и перевернулся через крышу автомобиль, который направлялся в сторону Таллинна.
По данным пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Ильмара Кахро, сообщение о ДТП поступило в 14:57.
Автомобиль правым боком слишком отклонился на обочину и потерял управление, из-за чего съехал с дороги и перевернулся через крышу.
Автомобилем управлял 47-летний гражданин Российской Федерации, автомобиль также был с российским номерами.
Водитель был в машине один и не пострадал. У водителя есть водительские права, он был трезв.
Полицейские дали водителю необходимую информацию для вызова буксира.