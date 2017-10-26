26.10.2017, 10:05

ФОТО: Близ площади Вабадузе столкнулись трамвай и автобус

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rus.delfi.ee
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ФОТО: Близ площади Вабадузе столкнулись трамвай и автобус
Lugeja foto

Сегодня утром в Таллинне на Пярнуском шоссе, поблизости от площади Вабадузе столкнулись трамвай и городской автобус, что на некоторое время парализовало трамвайное движение в сторону Тонди.

"Сегодня утром в 9:19 поступило сообщение, что в Таллинне рядом с площадью Вабадузе произошло столкновение трамвая и городского автобуса", — сказал Delfi пресс-секретарь Пыхьяской префектуры.

Пострадавших нет, но некоторое время трамвайное движение в сторону Тонди было нарушено.

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