ФОТО: Близ площади Вабадузе столкнулись трамвай и автобус

Сегодня утром в Таллинне на Пярнуском шоссе, поблизости от площади Вабадузе столкнулись трамвай и городской автобус, что на некоторое время парализовало трамвайное движение в сторону Тонди.
"Сегодня утром в 9:19 поступило сообщение, что в Таллинне рядом с площадью Вабадузе произошло столкновение трамвая и городского автобуса", — сказал Delfi пресс-секретарь Пыхьяской префектуры.
Пострадавших нет, но некоторое время трамвайное движение в сторону Тонди было нарушено.
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