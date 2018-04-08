ФОТО: Близ Пайде перевернулся автомобиль, пострадал водитель

Сегодня вечером поблизости от Пайде, в деревне Крийлевялья управлявший автомобилем Chrysler мужчина при повороте направо съехал с дороги. Машина перевернулась через крышу, пострадавшего водителя доставили в больницу.

ДТП произошло в 16:30. Ехавший со стороны Пайде в сторону деревни Мюнди Chrysler не смог на повороте удержаться на дороге и съехал с дороги. Машина, которая проехалась на боку с десяток метров, в конце концов остановилась на крыше. В автомобиле был только водитель, мужчина пострадал и был доставлен в больницу.

Обстоятельства ДТП и возможное опьянение водителя выяснит следствие.