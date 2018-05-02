02.05.2018, 07:20

ФОТО: Близ Имавере столкнулись легковой автомобиль и грузовик

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rus.delfi.ee
EST 13
Avarii Järvamaal
Avarii JärvamaalFoto: Kaspar Pokk /Kanal2

Вчера около 20:40 на перекрестке Пайа недалек от Имавере в Ярвамаа столкнулись легковой автомобиль и грузовик.

Скорее всего, ехавшая по Имавере-Вильянди 47-летняя водитель Chrisler не заметила приближающейся со стороны Таллинна по главной дороге, то есть по шоссе Таллинн-Тарту, грузовой автомобиль и выехала на перекресток. Более серьезных последствий удалось избежать лишь благодаря быстрой реакции 52-летнего водителя грузовика.

Прибывшие на место медики осмотрели участников аварии, в том числе трех пассажиров легковушки, — более серьезной медицинской помощи им не понадобилось

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