Согласно обвинению Лыунаской окружной прокуратуры, в феврале 2012 года AS Pere находилась в ситуации, когда более не могла выполнять своих обязательств, и члены ее совета основали дочернее предприятие и перевели туда принадлежащую AS Pere недвижимость вместе с заводским оборудованием, а также торговые знаки.

Наряду с этим члены совета не определили условия сделки и не проконтролировали, на каких условиях происходит отчуждение, а также обеспечивает ли руководство поступление платы за продажу.

Согласно обвинению, член правления акционерного общества на основании решения совета заключил с не имеющим имущества дочерним предприятием договор о купле-продажи недвижимости и торговых знаков по цене значительно ниже рыночной и не обеспечил поступления покупной цены.

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Отчуждение всего необходимого для ведения экономической деятельности имущества, денег за продажу которого так и не поступило, привело акционерное общество к неплатежеспособности, вследствие чего в октябре 2012 года оно было признано банкротом.

Ранее Кильк говорил о том, что виновным себя не признает и считает обвинения абсурдными.

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