24.05.2018, 11:57

ФОТО: Автомобиль сбил на пешеходном переходе девочку: пострадавшая в больнице в тяжелом состоянии

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rus.delfi.ee
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Saaremaal sai 14-aastane laps löögi sõiduautolt Foto: PPA

Сегодня в 7.36 утра Центр тревоги получил вызов на Сырве мнт в деревне Насва, где легковой автомобиль сбил 14-летнюю девочку. Девочка в тяжелом состоянии была доставлена в больницу.

Собранные на месте аварии улики предварительно указывают на то, что девочка переходила дорогу по пешеходному переходу, где ее сбил легковой автомобиль Škoda под управлением 56-летнего мужчины. Водитель был трезв и имел права соответствующей категории.

Авария произошла на участке с хорошей видимостью. Разрешенная скорость 50 км/ч.

Точные обстоятельства случившегося выявит следствие.

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