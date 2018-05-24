ФОТО: Автомобиль сбил на пешеходном переходе девочку: пострадавшая в больнице в тяжелом состоянии

Сегодня в 7.36 утра Центр тревоги получил вызов на Сырве мнт в деревне Насва, где легковой автомобиль сбил 14-летнюю девочку. Девочка в тяжелом состоянии была доставлена в больницу.

Собранные на месте аварии улики предварительно указывают на то, что девочка переходила дорогу по пешеходному переходу, где ее сбил легковой автомобиль Škoda под управлением 56-летнего мужчины. Водитель был трезв и имел права соответствующей категории. Авария произошла на участке с хорошей видимостью. Разрешенная скорость 50 км/ч. Точные обстоятельства случившегося выявит следствие.