ФОТО: Автобус Lux Express линии Таллинн-Рига попал в аварию, когда водитель совершал обгон

Руководитель Lux Express Ханнес Саарпуу подтвердил информацию, что во вторник вечером направлявшийся из Таллинна в Ригу рейсовый автобус попал в аварию на территории Латвии, когда водитель автобуса совершал обгон.

По словам Саарпуу, в аврию попал автобус Lux Express, который выехал из Таллинна в 17:00. Столкновение произошло между автобусом и легковым автомобилем во время обгона, легковой автомобиль задел также и другую находившуюся на дороге машину.

Обгон совершал водитель автобуса. "Автобус следовал по шоссе за медленно двигавшейся фурой, и водитель решил ее обогнать. Скорость автобуса во время обгона по данным GPS составляла 92 км/ч, на данном отрезке пути разрешенная скорость составляет 90 км/ч", — сообщил Саарпуу Delfi.

Пассажиры и водитель автобуса не пострадали. Водителям автомобилей была на месте оказана помощь, и они были доставлены в больницу.

Фирма сообщает, что детали инцидента выяснит полицейское следствие.