ДТП произошло около 17 часов на кольце Рийа, где столкнулись грузовой микроавтобус и автомобиль, сказал Delfi пресс-секретарь Лыунаской префектуры.
В аварии никто не пострадал, но движение на месте происшествия было сильно нарушено.
В Тарту поблизости от Lõunakeskus сегодня во время вечернего часа пик произошла авария, которая сильно нарушила движение.
ДТП произошло около 17 часов на кольце Рийа, где столкнулись грузовой микроавтобус и автомобиль, сказал Delfi пресс-секретарь Лыунаской префектуры.
В аварии никто не пострадал, но движение на месте происшествия было сильно нарушено.