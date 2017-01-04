ДТП произошло около 17 часов на кольце Рийа, где столкнулись грузовой микроавтобус и автомобиль, сказал Delfi пресс-секретарь Лыунаской префектуры.

В аварии никто не пострадал, но движение на месте происшествия было сильно нарушено.

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