ФОТО: Авария на Ярвевана теэ сильно нарушила движение

Сегодня в 08:20 утра полиция получила сообщение об аварии на Ярвевана теэ в Таллинне, в результате которой образовались большие пробки.

В Пыхьяской префектуре сказали Delfi, что авария произошла на полосе, ведущей от Таммсааре теэ в сторону Петербургского шоссе. Речь идет о столкновении двух машин. В больницу были доставлены 35-летняя женщина и семилетний ребенок.

Туннель некоторое время был закрыт для движения в сторону Ласнамяэ. Движение было перенаправлено по Тартускому шоссе.

