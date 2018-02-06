06.02.2018, 09:28

ФОТО: Авария на Ярвевана теэ сильно нарушила движение

 (22)
дополнено в 10:27
rus.delfi.ee
EST
Galerii: 7 pilti
Foto: Priit Simson

Сегодня в 08:20 утра полиция получила сообщение об аварии на Ярвевана теэ в Таллинне, в результате которой образовались большие пробки.

В Пыхьяской префектуре сказали Delfi, что авария произошла на полосе, ведущей от Таммсааре теэ в сторону Петербургского шоссе. Речь идет о столкновении двух машин. В больницу были доставлены 35-летняя женщина и семилетний ребенок.

Туннель некоторое время был закрыт для движения в сторону Ласнамяэ. Движение было перенаправлено по Тартускому шоссе.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии