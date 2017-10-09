ФОТО: Авария на Ярвевана теэ нарушила движение в Таллинне: пострадал один человек

Сегодня утром произошла авария в Таллинне на Ярвевана теэ, где столкнулись два легковых автомобиля и грузовик. Один человек пострадал. Образовавшиеся из-за ДТП пробки выходили за пределы Мустамяэ.

Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Марие Аава подтвердила Delfi, что авария произошла поблизости от бывшего молочного комбината Tere под виадуком.

По словам устроившего ДТП водителя грузовика, перестраиваясь, он не заметил оказавшийся в темном углу автомобиль Opel. Грузовик задел ехавший рядом с ним Opel, в результате чего автомобиль отклонился на встречную полосу и столкнулся с BMW.

Управлявшего Opel 65-летнего мужчину доставили в больницу для проверки здоровья.

На момент написания новости движение в обоих направлениях было сильно нарушено, возникали большие пробки.

Читатели Delfi жаловались, что из-за ДТП было нарушено движение и на других главных дорогах Мустамяэ, например, у торгового центра Magistrali.

Из-за вызванных пробками задержек общественного транспорта в Мустамяэ на троллейбусной и автобусной остановке "Сийли" собралось множество едущих на работу, в школу и по другим делам людей.