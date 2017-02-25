ФОТО: Авария на Тартуском шоссе, в больницу доставили четырех пассажиров BMW

Сегодня в обеденное время на Тартуском шоссе, около деревни Пеэтри произошла авария — столкнулись две машины.

Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Оля Кивистик сказала Delfi, что авария произошла примерно в 12:10. Столкнулись машина BMW, которая ехала со стороны города и автомобиль Toyota Land Cruiser, двигавшийся навстречу.

С места ДТП в больницу на медосмотр четырех молодых людей, которые находились в BMW. Находившимся в Toyota матери, отцу и их ребенку медпомощь не понадобилась.