14.01.2018, 16:11

ФОТО: 17-летний парень на BMW совершил в Ыйсмяэ цепную аварию

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rus.delfi.ee
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ФОТО: 17-летний парень на BMW совершил в Ыйсмяэ цепную аварию
Delfi lugeja

Вчера в 21:40 возле Ыйсмяэ теэ, 96 17-летний молодой человек без прав на автомобиле BMW, не справившись с управлением, сначала врезался с находящийся на островке безопасности дорожный знак, а затем в столб, чем спровоцировал цепную аварию.

По словам пресс-секретаря полиции, после столкновения со столбом, BMW врезался в стоящий у дороги Opel, который в свою очередь врезался в Škoda. После этого автомобиль Škoda врезался в другой BMW.

В результате аварии никто не пострадал. Водитель был трезв.

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