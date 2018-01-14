ФОТО: 17-летний парень на BMW совершил в Ыйсмяэ цепную аварию

Вчера в 21:40 возле Ыйсмяэ теэ, 96 17-летний молодой человек без прав на автомобиле BMW, не справившись с управлением, сначала врезался с находящийся на островке безопасности дорожный знак, а затем в столб, чем спровоцировал цепную аварию.

По словам пресс-секретаря полиции, после столкновения со столбом, BMW врезался в стоящий у дороги Opel, который в свою очередь врезался в Škoda. После этого автомобиль Škoda врезался в другой BMW.



В результате аварии никто не пострадал. Водитель был трезв.