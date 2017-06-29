Финскую компанию подозревают в контрабанде более 180 тонн отходов в Эстонию

Подозревается, что финская компания в 2015 году вывезла из Финляндии в Эстонию более 180 тонн отходов. Контрабандные отходы перевозили на грузовике в Эстонию.

"Это очень редкий случай. Мы впервые столкнулись с таким", — говорит инспектор уголовного розыска из Ценральной криминальной полиции Финляндии Янне Ярвинен, пишет Yle.

Среди контрабандного груза были строительные и бытовые отходы.

ЦКП подозревает, что столичная компания по сбору и транспортировке строительных отходов выплатила за перевозку мусора гражданину Эстонии более 27 000 евро. Эстонец законно привозил в Финляндию изделия из деревесины. Он, однако, не имел разрешения на транспортировку отходов.

Эстонец был пойман Таможней Эстонии в ноябре 2015 года. Он съездил в Эстонию с грузом мусора 45 раз. В общей сложности он перевез 183,9 тонн отходов.

Эстонец был в феврале этого года приговорен на родине к одному году и семи месяцам тюрьмы. Второй эстонец, помогавший главному виновному, был приговорен к выплате штрафа в размере 4500 евро.

Судебное разбирательство по делу о причастности к преступлению финской компании пока не началось.