Финский суд оставил под стражей мужчину, подозреваемого в убийстве 19-летнего эстонца

Полиция Финляндии расследует групповую драку, произошедшую в Котка. В ходе нее был зарезан 19-летний эстонец. Сегодня стало известно, что суд первой инстанции Кюменлааксо во вторник решил оставить под стражей 35-летнего подозреваемого в совершении данного преступления.

Полиция не комментирует, было ли прошлое подозреваемого криминальным.

Убитый был гражданином Эстонии, проживал долгое время в Финляндии. Подозреваемый в убийстве — финн.

Ilta-Sanomat пишет, что в городе Котка в районе Кархувуори в ночь на субботу случилась драка. В результате был убит 19-летний молодой человек, приехавший из Хельсинки.

Подозревают, что всего в драке участвовали 12 человек. Ссора началась в местном ресторане и продолжилась на улице.