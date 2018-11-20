Финская таможня подозревает эстонских контрабандистов в поставке 5 тонн снюса

Финская таможня подозревает, что эстонские контрабандисты в 2018 году перевезли в Финляндию примерно 5 000 килограммов снюса (Снюс — вид табачного изделия. Представляет собой измельченный увлажненный табак, который помещают между верхней (реже — нижней) губой и десной на длительное время — от 30 до 60 минут — прим. ред.).
Далее он был продан незаконным частным торговцам. Акцизов не уплачено примерно на 2,2 миллиона, сообщила таможня.
Главный подозреваемый — гражданин Эстонии средних лет: он якобы организовал контрабанду снюса в Финляндию из Швеции через погранпункты Наантали, Туру, Торнио и Юлиторнио.
По данным таможни, для транспортировки использовали коммерческий транспорт, фургоны и туристические фургоны.
Также сотрудники таможни изъяли на время предварительного следствия партии снюса общим весом более 950 кг. Также в сентябре при обыске одного складского помещения в грузовике было найдено примерно 400 кг снюса. Конфискованный табак на черном рынке оценивается в 380 000 евро.
Таможня подозревает в причастности к описываемой схеме 11 лиц, в настоящий момент четверо из них — под стражей.