Финская таможня подозревает эстонских контрабандистов в поставке 5 тонн снюса



Далее он был продан незаконным частным торговцам. Акцизов не уплачено примерно на 2,2 миллиона, сообщила таможня.

Главный подозреваемый — гражданин Эстонии средних лет: он якобы организовал контрабанду снюса в Финляндию из Швеции через погранпункты Наантали, Туру, Торнио и Юлиторнио.

По данным таможни, для транспортировки использовали коммерческий транспорт, фургоны и туристические фургоны.

Также сотрудники таможни изъяли на время предварительного следствия партии снюса общим весом более 950 кг. Также в сентябре при обыске одного складского помещения в грузовике было найдено примерно 400 кг снюса. Конфискованный табак на черном рынке оценивается в 380 000 евро.

Таможня подозревает в причастности к описываемой схеме 11 лиц, в настоящий момент четверо из них — под стражей.