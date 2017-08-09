Финская таможня обнаружила в приехавшей из Эстонии машине 43 кг пороха

20 июня финская таможня в Южном порту Хельсинки остановила автомобиль из Эстонии, где при досмотре было обнаружено 43 килограмма пороха. Также в конструкции автомобиля нашли 3 тысячи пуль и 17 обойм, сообщила полиция Финляндии во вторник.

”Двое мужчин иностранной внешности были взяты под стражу, а позже им было предъявлено подозрение в обращении со взрывчатым веществом, транспортировке опасных веществ и контрабанде”, — сообщил о ведущий комиссар полиции Хельсинки Марко Форсс.

Мужчины приехали из России в Эстонию, где приобрели у неизвестного мужчины боеприпасы, а затем отправились на пароме в Финляндию. По данным финской полиции, их задача была добраться до России.

Происхождение пороха пока неизвестно. В ходе предварительного следствия выяснилось, что он предназначался для изготовления патронов.

”Одного килограмма пороха хватит примерно на 500 патронов, данного количество пороха им бы хватило для создания примерно 21 500 патронов”, — сказал Форсс.

На допросе мужчины утверждали, что продукция предназначена для использования в рамках увлечения, но предварительное следствие выяснило, что один из задержанных (в некоторых СМИ, речь идет о двух мужчинах — прим. ред.) мог и раньше продавать такого рода продукцию. В этом году мужчина неоднократно передвигался по маршруту Россия — Эстония — Финляндия — Россия.

Финская полиция не знает, связана ли деятельность контрабандистов с организованной преступностью или терроризмом. Предварительное следствие еще не закончено, и дело перейдет в прокуратуру.