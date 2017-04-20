20.04.2017, 13:00

Финская таможня конфисковала тысячи литров поддельного моторного масла из Эстонии

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Mootoriõli
MootoriõliFoto: Ilmar Saabas

Финская таможня изъяла 16 500 литров поддельного моторного масла, которое продавалось по всей Финляндии. Масло привезли из Эстонии.

В криминальной лаборатории Центральной криминальной полиции заметили, что моторное масло содержало минеральное масло и небольшое количество синтетического масла, пишет Yle. Поддельное моторное масло привезли в Финляндию в конце 2014 года.

В ходе предварительного расследования таможни выяснилось, что финская торговая сеть успела продать свыше 13 000 литров масла. Поддельное масло привозила в Финляндию финская компания, которая купила его в Эстонии через посредников.

На полках магазинов торговой сети было в общей сложности 21 000 литров поддельного моторного масла. Поддельное масло продавалось также в других магазинах и на бензозаправочных станциях.

Таможня подозревает, что в общей сложности четыре компании привозили в Финляндию поддельное моторное масло. Подозревается, что в Финляндию завезли в общей сложности более 35 000 литров моторного масла из Эстонии и Польши.

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