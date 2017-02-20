20.02.2017, 09:43

Финская полиция задержала эстонского водителя грузовика с опьянением в 2,1 промилле

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rus.delfi.ee
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Soome politsei
Soome politseiFoto: Ago Tammik

Финская полиция в воскресенье вечером задержала поблизости от центра города Куопио мужчину из Эстонии средних лет, которого подозревают в управлении автомобилем в состоянии опьянения и создании опасной ситуации на дороге.

У управлявшего грузовиком с полуприцепом 54-летнего эстонца алкометр зафиксировал опьянение в 2,1 промилле. Машина была нагружена сталью, передает Ilta-Sanomat.

Мужчину задержали поблизости от центра города Куопио. Центр тревоги после 21 часа получил несколько сообщений о неуверенном движении грузовика на скоростной дороге.

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