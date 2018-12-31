Финская полиция поблагодарила эстонских коллег за поимку укравшего 150 00 евро мужчины

Эстонские полицейские получили признание финских коллег.

”Сотрудничество с полицией Эстонии шло хорошо. Эстонская сторона действовала быстро. Спасибо ей за это. Подозреваемый находится под контролем эстонской полиции”, — сказал комиссар криминальной полиции Финляндии Симо Кауппинен изданию Ilta-Sanomat.