31.12.2018, 13:45
Финская полиция поблагодарила эстонских коллег за поимку укравшего 150 00 евро мужчины
В субботу в Таллинне был задержан мужчина, которого разыскивала финская полиция. Мужчину подозревают в краже 150 000 евро.
В субботу в Таллинне был задержан мужчина, которого разыскивала финская полиция. Мужчину подозревают в краже 150 000 евро.
Эстонские полицейские получили признание финских коллег.
”Сотрудничество с полицией Эстонии шло хорошо. Эстонская сторона действовала быстро. Спасибо ей за это. Подозреваемый находится под контролем эстонской полиции”, — сказал комиссар криминальной полиции Финляндии Симо Кауппинен изданию Ilta-Sanomat.
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