31.12.2018, 13:45

Финская полиция поблагодарила эстонских коллег за поимку укравшего 150 00 евро мужчины

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rus.delfi.ee
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Финская полиция поблагодарила эстонских коллег за поимку укравшего 150 00 евро мужчины
FOTO: Marko Mumm

В субботу в Таллинне был задержан мужчина, которого разыскивала финская полиция. Мужчину подозревают в краже 150 000 евро.

Эстонские полицейские получили признание финских коллег.

”Сотрудничество с полицией Эстонии шло хорошо. Эстонская сторона действовала быстро. Спасибо ей за это. Подозреваемый находится под контролем эстонской полиции”, — сказал комиссар криминальной полиции Финляндии Симо Кауппинен изданию Ilta-Sanomat.

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