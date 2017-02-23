ФБР разыскивает девушку, которая могла сбежать с гражданином Эстонии

ФБР сообщило о человеке, вместе с которым может пребывать пропавшая 15-летняя жительница округа Принс-Уильям штата Вирджиния Макайла "Кайла" Маттей (Makayla „Kayla“ Mattei). По данным полиции, им может быть гражданин Эстонии.

Мать Макайлы сообщила о пропажи дочери после того, как она 17 февраля не вернулась из средней школы Форест Парка, в которой учится. После этого о девочке ничего не было слышно, передает издание WUSA9.

Семья Макайлы переживает за ее здоровье. У нее диабет, и она нуждается в уколах инсулина. По словам матери, при уходе из дома у девочки были с собой лекарства, но она может их не принимать, и у нее нет с собой телефона.

Это — первый раз, когда Макайла ушла из дома. Мать считает, что она могла это сделать из-за знакомого в интернете.

Несколько месяцев назад мать Макайлы обнаружила, что девочка с кем-то общается в соцмедиа.

В данный момент не установлено: является ли знакомый из интернета тем гражданином Эстонии, о котором заявляет ФБР.