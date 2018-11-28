28.11.2018, 19:30

Facebook-мошенники жаждут ваших данных и денег! Как не попасть впросак?

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rus.delfi.ee
EST 7
Facebook-мошенники жаждут ваших данных и денег! Как не попасть впросак?
Foto: BENOIT TESSIER, REUTERS

В Facebook рассылают письма-обманки, чтобы получить доступ к аккаунту пользователя. И, кажется, это отчасти работает.


”В Facebook распространяются письма от мошенников, и они уже нанесли ущерб нескольким пользователям из Эстонии”, — написал информационный департамент CERT-EE.

”С прошлой недели в Facebook распространяются письма-обманки, в которых якобы команда безопасности Facebook предупреждает о блокировке аккаунта в случае, если пользователь его не подтвердит. Это — обман (то есть ложное сообщение), цель которого — украсть данные пользователя. Мы осведомлены как минимум о двух инцидентах, в результате которых злоумышленники завладели аккаунтами и нанесли денежный ущерб”, — сообщает ведомство.

”Например, один аккаунт эстонского пользователя был использован для сделок внутри соцсети — для покупки рекламы. Обманутый пользователь ввел свои данные на лже-страничку, и поскольку его аккаунт был сопряжен с кредитной картой предприятия, злоумышленнику посчастливилось использовать данные для совершения платежей. По такой схеме мошенники пытаются обмануть именно предпринимателей!” — добавил департамент.

Советы:

  • Не верьте угрозам и необходимости быстрого действия
  • Убедись, что адрес, на который переходите, написан верно — буква в букву
  • Если все же ввели свои данные на поддельную страничку — сразу же смените пароль от своего аккаунта, а также проверьте, чтобы была включена двухступенчатая система аутентификации
  • Сообщите о случившемся команде Facebook
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