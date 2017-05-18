Европол сообщил о задержании группировки взломщиков банкоматов — четверо арестованы в Эстонии

По сообщению Европола, в сотрудничестве с несколькими европейскими странами и Норвегией им удалось задержать состоящую из 27 членов группировку, которая занималась взломом и воровством денег из банкоматов по всей Европе.

При совершении злодеяний преступники пользовались т. н. технологией черного ящика, когда к банкомату присоединяется ноутбук или иное устройство, принуждающее его выдавать деньги. Волна преступлений началась в 2015 году, большинство членов банды были задержаны в 2016-2017. Последние задержания произошли в мае этого года.

Большинство преступников были задержаны во Франции. Также аресты состоялись в Эстонии, Чехии, Норвегии, Румынии, Голландии и Испании. В Эстонии было задержано четыре человека.