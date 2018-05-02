02.05.2018, 11:33

Это мошенники! Под видом сбора пожертвований на благотворительность у торговых центров просят денег

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rus.delfi.ee
EST 95
Это мошенники! Под видом сбора пожертвований на благотворительность у торговых центров просят денег
Foto: Eesti Puuetega Inimeste Koda

Эстонская палата людей с ограниченными возможностями (Eesti Puuetega Inimeste Koda) и веб-констебль Яна Фролова предупреждают о людях, собирающих пожертвования якобы на благотворительность.

Под видом сбора пожертвований на благотворительность на парковочных площадках у торговых центров некие люди просят денег. Если у вас попросят денег, показав такую бумагу, ни в коем случае не платите. Сообщите о таких людях на номер 112.

По словам веб-констебля Яны Фроловой, в Эстонии разрешено просить милостыню и подаяние, но делать это ненавязчивым способом. Если просящий ведет себя агрессивно, навязчиво, требует денег, то это является нарушением общественного порядка и об этом следует сообщить в полицию на короткий номер 112, описать внешность этих людей и сообщить направление движения.

"Действия, когда денег требуют якобы на благотворительность от имени либо несуществующих организаций, либо от имени существующих организаций, которые не давали полномочий на сбор денег от их имени, являются мошенничеством", — говорит Фролова.

"Если вы хотите помочь и поддержать кого-то, то можно перевести деньги на счет конкретной организации, данные можно найти в интернете, при необходимости заранее связавшись с представителем организации", — обращает внимание веб-констебль.

Просьба при возможности распространить это сообщение, чтобы люди, желающие помочь, не передавали деньги тем, кто на самом деле не собирается использовать эти средства на благие цели.

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