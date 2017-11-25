25.11.2017, 16:10

Эстонский грузовик попал в Норвегии в аварию — водитель пострадал

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rus.delfi.ee
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Эстонский грузовик попал в Норвегии в аварию — водитель пострадал
Иллюстративное фотоFoto: Kaspar Pokk

Вчера в Норвегии грузовой автомобиль эстонской транспортной фирмы Kauritel столкнулся с другим грузовиком. Эстонский водитель получил травмы.

Руководитель Kauritel Марко Новик говорит, что у водителя сломаны два ребра и нога, но состояние стабильно, а настроение сравнительно бодрое.

Что привело к ДТП, пока неизвестно. Эстонский водитель говорит, что видел, как другой автомобиль приближался, а следующим, что он помнит, является уже процесс, когда его доставали после аварии из кабины, разрезая ее.

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