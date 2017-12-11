Эстонский бизнесмен Райво Суси осужден в России на 12 лет за шпионаж

Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии строгого режима эстонского предпринимателя Райво Суси за шпионаж, передает корреспондент "Интерфакса".

"Признать Суси Райво виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ (шпионаж), и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", — говорится в приговоре, оглашенном в понедельник.

Дело Суси имеет гриф "совершенно секретно" — процесс проходил в закрытом режиме.

Бизнесмена задержали в Москве 10 февраля 2016 года в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево" на пути из Таллина в одну из республик Центральной Азии, после чего с санкции Лефортовского суда Москвы он был отправлен под арест. По словам адвоката фигуранта Алексея Толпегина, его подзащитному было предъявлено обвинение в шпионаже в связи с событиями, происходившими в 2004-2007 годах.

Свою вину Суси категорически отрицает и считает, что стал заложником в отношениях России и Эстонии.

Согласно бизнес-регистру Эстонии, Суси является совладельцем фирм Laki Autos и Musket, которые занимаются поставкой самолетов, а также Aerohooldus OU, ремонтирующей воздушные машины.

По данным СМИ, его фирма OU Musket числится в списке посредников военными товарами министерства иностранных дел. Она посредничает в торговле оружием, боеприпасами, системами управления огнем, сухопутными, водными и воздушными средствами передвижения, средствами бронезащиты.

Его клиентами были миллионеры из авиаклубов РФ, Англии, США и Западной Европы. Согласно публикациям, с 1994 года Суси "перебросил на Запад целую эскадрилью учебных истребителей, которой хватило бы для оснащения всех ВВС Эстонии".