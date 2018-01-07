Эстонию накрыл шторм: более 3000 домов остались без электричества, в Хаапсалу ветер уронил рождественскую ель

Снежная буря Кора пришла из Скандинавии в Эстонию. Ожидается метель, мокрый снег и осложнение условий на дорогах, а штормовой ветер может достигнуть 27 м/с. Государственная метеорологическая служба вынесла предупреждение первой степени.
Государственная метеорологическая служба вынесла предупреждение первой степени. Спасательный департамент советует оставаться в помещении.
Жертвой сильного ветра стала рождественская ель на центральной площади в Хаапсалу — дерево не выдержало напора ветра и упало.
На сайте Elektrilevi сообщается, что уже более 3000 клиентов остались без электричества.
Около 20:00 на Пакри замерили скорость ветра в 28 м/с.
В Виймси водителям приходится убирать упавшие на дорогу деревья.
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В Пирита волны из-за сильного ветра попадают прямо на проезжую часть.
На пароме Tallink, направляющемся из Хельсинки в Таллинн, из-за шторма попадали товары с магазинных полок.
#Cora on jõudnud kohale. Max.tuule kiirus hetkel 22.9m/s #Pakri . Saju intensiivsus #Aranküla 2.48mm/h ja #Aegviidu 6.86mm/h. Teetemperatuurid on miinuses. #libetee pic.twitter.com/NSW0wtjoBX— 🌩Teeilmakeskus❄ (@teeilm) January 7, 2018