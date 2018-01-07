07.01.2018, 20:35

Эстонию накрыл шторм: более 3000 домов остались без электричества, в Хаапсалу ветер уронил рождественскую ель

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ФОТО и ВИДЕО
rus.delfi.ee
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Foto: Andres Putting

Снежная буря Кора пришла из Скандинавии в Эстонию. Ожидается метель, мокрый снег и осложнение условий на дорогах, а штормовой ветер может достигнуть 27 м/с. Государственная метеорологическая служба вынесла предупреждение первой степени.

Государственная метеорологическая служба вынесла предупреждение первой степени. Спасательный департамент советует оставаться в помещении.

Жертвой сильного ветра стала рождественская ель на центральной площади в Хаапсалу — дерево не выдержало напора ветра и упало.

На сайте Elektrilevi сообщается, что уже более 3000 клиентов остались без электричества.

Около 20:00 на Пакри замерили скорость ветра в 28 м/с.

В Виймси водителям приходится убирать упавшие на дорогу деревья.

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На пароме Tallink, направляющемся из Хельсинки в Таллинн, из-за шторма попадали товары с магазинных полок.

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